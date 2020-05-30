2020-05-30T06:06:10+03:00
Общество

1750 случаев заражения коронавирусом подтверждены 30 мая в Иркутской области

Из этого числа вахтовики -706
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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1750 случаев заражения коронавирусом подтверждены 30 мая в Иркутской области.1750 случаев заражения коронавирусом подтверждены 30 мая в Иркутской области.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области по-прежнему увеличивается. Так, только за день прирост заболевших– 90. Всего же диагноз COVID-19 в регионе, по данным на 30 мая, поставлен уже 1750 раз. Среди вновь поступивших по прежнему вахтовики и люди из обсерватора. Но не только. Вирус распространяется сейчас прежде всего местными контактами.

«1409 человека на данный момент госпитализированы», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «В их числе 141 человек из обсерваторов и 706 вахтовика».

К несчастью, растет и число смертей. Общее число умерших от COVID-19 – 11. Еще 12 человек скончались от иных заболеваний, не связанных с коронавирусом, но инфекция у них также была подтверждена.

Напомним, накануне принято решение о продлении режима самоизоляции в регионе до 14 июня. Это решение связано как раз с ростом случаев коронавируса в регионе. Также 29 мая стало известно, что в Иркутской области уменьшилось число территорий, свободных от вируса. Инфекция зарегистрирована в Чунском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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