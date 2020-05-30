2020-05-30T06:34:18+03:00
Общество

Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 30 мая достигло 1750

Регион на втором месте в Сибири по темпам роста COVID, количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 30 мая выросло на 90 человек
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 30 мая достигло 1750.Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 30 мая достигло 1750.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 30 мая выросло на 90 человек и достигло отметки 1750. Это уже очень много. Регион сейчас на уровне около 70 больных на 100 тысяч населения, по подсчетам Роспотребнадзора. Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом накануне сообщил, что за неделю Приангарье оказалось на втором месте в Сибири по темпам роста COVID. Строго говоря, именно поэтому на территории продлен режим самоизоляции до 14 июня.

Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области растет, и 30 мая не исключение. При этом сейчас половина всех случаев заболевания COVID 19 приходится на вахтовиков ( 706 больных) и тех приезжих, что находятся в обсерваторах ( 141случай). Это относительно неплохо, потому что рабочие на месторождениях, с одной стороны, физически крепкие люди и переносят в большинстве своем инфекцию бессимптомно. С другой стороны, они находятся в отдалении от основной массы жителей региона и не представляют угрозы заражения.

Однако в целом, количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 30 мая достигло 1750, и среди них все больше так называемых "контактных" - тех, кто подхватил вирус, пойдя в магазин, на работу или проехав в транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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