30 Май 2020 2020-05-30T06:53:32+03:00

Продажу алкоголя запретят в День защиты детей в Иркутской области. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Продажа алкоголя будет запрещена в Иркутской области 1 июня, в День защиты детей. Ограничения коснутся торговли с 8 до 23 часов, то есть, собственно, захватят весь день. Нарушения этого правила повлекут для представителей торговли серьезные штрафы.

- Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области информирует о том, что продажа алкогольной продукции (включая пиво и пивные напитки) в дни запретов образует состав административного правонарушения, - сообщается на сайте ведомства.

Указывается и вероятный размер штрафа: на руководителей - от 20 до 40 тыс. рублей, на предприятие – от 100 до 300 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU