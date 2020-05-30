День защиты детей в Иркутске отметят онлайн

30 Май 2020 2020-05-30T07:51:28+03:00

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В День защиты детей в Иркутске стартует несколько онлайн-акций. Они рассчитаны на неделю с первого по шестое июня. Организуют их администрация города, школьный парламент, Дворец творчества и другие организаторы, работающие в сфере досуга.

– В связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в Иркутской области продлен режим самоизоляции. Поэтому все мероприятия 1 июня, в День защиты детей,решено перевести в онлайн-формате, – рассказал председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Виталий Барышников. – Современные дети активно используют для общения социальные сети. И мы решили на этой площадке провести для них несколько интересных онлайн-акций. Надеемся, что к мероприятиям активно присоединятся родители и педагоги.

Онлайн-проект «Иркутск – город детства» предлагает жителям города включиться в самые разные акции. Есть даже возможность поностальгировать и вспомнить собственные школьные годы. Это можно сделать в рамках акции "Фотолента", разместив снимок любимого места из своего собственного детства в социальных сетях с хештегом#Фотолента_Иркутску359.

ИСТОЧНИК KP.RU