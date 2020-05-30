30 Май 2020 2020-05-30T08:30:10+03:00

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Последние данные на 30 мая. Коронавирус зафиксирован в Балаганском районе. Там болен 1 вахтовик и один местный житель. Напомним, что накануне ряды территорий, свободных от коронавируса, покинул Чунский район. Таким образом, на сегодня вирус еще не проник на Маму, на самый северо-восток области. и ни разу не был зафиксирован в Жигалово, Качуге, Тулуне и Казачинско-Ленском районе.

Согласно карте, опубликованной оперштабом Иркутской области, список "выздоровевших" прежний - Нукуты, Зиминский, Аларский, Осинский районы.

Напомним, что накануне, по решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Иркутской области продлен режим самоизоляции до 14 июня. Сделано это в связи с продолжающимся ростом заболеваемости. К 30 мая количество случаев заражения коронавирусом в регионе достигло отметки в 1750. Из больниц выписано 318 выздоровевших жителей, умерло 23 человека, в том числе от болезней, не связанных с коронавирусом, но с установленным диагнозом - 12.

ИСТОЧНИК KP.RU