2020-05-30T14:34:02+03:00
Общество

Спасатели вывели из леса заблудившуюся по Листвянкой сборщицу черемши

Ночь она провела в лесу
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Спасатели вывели из леса заблудившуюся по Листвянкой сборщицу черемши.Спасатели вывели из леса заблудившуюся по Листвянкой сборщицу черемши.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Прошедшей ночью спасатели Никольского ПСП Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России нашли и вывели из леса под Листвянкой заблудившуюся сборщицу черемши. Звонок с просьбой о помощи поступил около одиннадцати вечера. Друзья потерявшейся сообщили, что вели сбор дикоросов в Крестовой пади, недалеко от поселка. В назначенное время одна из них - 22-летняя девушка, к месту встречи не вышла. Сами они искали ее четыре часа, но найти не смогли. Мобильный не отвечает.

К счастью, эта история закончилась счастливо. Искали девушку двумя группами. Одна шла вверх по ручью, вторая - по гребню, разделяющему две пади.

«Спустя два часа поисков девушка нас услышала и стала отвечать. Еще через двадцать минут, практически одновременно, обе поисковые группы вышли к потерявшейся. Девушка находилась на трассе ЛЭП. Она приняла правильное решение, как только поняла, что заблудилась: оставалась на месте в ожидании помощи, что существенно облегчило нам задачу», — прокомментировал спасатель 1 класса Никольского поисково-спасательного подразделения БПСО Вячеслав Лаврентьев.

Нашли ее около двух часов ночи, примерно в 7 км от Листвянки. Несмотря на стрессовую ситуацию, девушка оказалась достаточно хладнокровной и успела даже подремать в ожидании спасателей.

В БПСО отмечают,, что мобильник у нее сел, а с собой не было ни спичек, ни фонарика, ни сколько-нибудь теплой одежды. Взять все это с собой и проследить, чтобы смартфон был заряжен - элементарно. А вот отсутствие может стоить жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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