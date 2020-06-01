6713 укусов клещей зарегистрировано в Иркутской области
Найти на своем теле клеща можно не только после поездок на природу, пройдя по тропам в лесах. Специалисты уверяют, что клещи активны и в черте города.
В Иркутске укусы клещей фиксировали в микрорайонах Березовый, Юбилейный, Радужный, Ершовский, Университетский, предместье Рабочее, Марата, Сосновый бор, Академгородок, теплые озера.
«Всего с начала года зарегистрировано 6713 обращений по поводу присасывания клещей, из них 1764 - среди детей», - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Иркутской области.
Паразиты были исследованы: 0.7 % из них были заражены клещевым энцефалитом, 21.6% - боррелиозом и еще 7.8% - другими инфекциями.
Прививки - наиболее надежный способ защиты от энцефалита – сейчас ставить уже поздновато. Вакцинацию надо было закончить за две недели до начала сезона или до выхода в места, где активны клещи. Если паразит все же успел присосаться, нужно немедленно обратиться в медицинскую организацию.
Центры профилактики клещевых инфекций, куда Вы можете обратиться:
в Иркутске:
Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций (г. Иркутск, ул. К. Маркса,3, тел. 333-445)
в Ангарске:
Лечебно-диагностический центр МАНО (г. Ангарск, 6А микрорайон, 12, тел. 8908-655-30-89, 8(3955) 51-86-26, 95-20-02)
в г. Усолье – Сибирском:
Диагностический центр «Здоровье» (г. Усолье- Сибирское, Комсомольский пр-т, 43, тел. 8(39543) 6-78-78)
в г. Братске:
ОГБУЗ «Братская районная больница» (г.Братск, ул. Курчатова, 2, тел. 8(3953) 216-004)
в г. Усть-Илимске:
ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника №1» (г. Усть-Илимск, ул. Чайковского 7, тел. 8(39535) 7-77-07, 7-07-07).
ИСТОЧНИК KP.RU