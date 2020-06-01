6713 укусов клещей зарегистрировано в Иркутской области

1 Июнь 2020 2020-06-01T04:27:53+03:00

Клещи присасываются к людям и в самом Иркутске

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Найти на своем теле клеща можно не только после поездок на природу, пройдя по тропам в лесах. Специалисты уверяют, что клещи активны и в черте города.

В Иркутске укусы клещей фиксировали в микрорайонах Березовый, Юбилейный, Радужный, Ершовский, Университетский, предместье Рабочее, Марата, Сосновый бор, Академгородок, теплые озера.

«Всего с начала года зарегистрировано 6713 обращений по поводу присасывания клещей, из них 1764 - среди детей», - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Иркутской области.

Паразиты были исследованы: 0.7 % из них были заражены клещевым энцефалитом, 21.6% - боррелиозом и еще 7.8% - другими инфекциями.

Прививки - наиболее надежный способ защиты от энцефалита – сейчас ставить уже поздновато. Вакцинацию надо было закончить за две недели до начала сезона или до выхода в места, где активны клещи. Если паразит все же успел присосаться, нужно немедленно обратиться в медицинскую организацию.

Центры профилактики клещевых инфекций, куда Вы можете обратиться:

в Иркутске:

Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций (г. Иркутск, ул. К. Маркса,3, тел. 333-445)

в Ангарске:

Лечебно-диагностический центр МАНО (г. Ангарск, 6А микрорайон, 12, тел. 8908-655-30-89, 8(3955) 51-86-26, 95-20-02)

в г. Усолье – Сибирском:

Диагностический центр «Здоровье» (г. Усолье- Сибирское, Комсомольский пр-т, 43, тел. 8(39543) 6-78-78)

в г. Братске:

ОГБУЗ «Братская районная больница» (г.Братск, ул. Курчатова, 2, тел. 8(3953) 216-004)

в г. Усть-Илимске:

ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника №1» (г. Усть-Илимск, ул. Чайковского 7, тел. 8(39535) 7-77-07, 7-07-07).

ИСТОЧНИК KP.RU