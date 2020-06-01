Стал известен портрет типичного алиментщика в Иркутской области

1 Июнь 2020 2020-06-01T07:10:40+03:00

В двух из трех случаев это мужчина от 20 до 40 лет

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Итак, это чаще всего мужчина средних лет, работающий неофициально и скрывающий свои доходы от бывшей жены и ребенка, чтобы не платить по счетам. Больше всего их живет в Иркутске, что и немудрено — город большой. Такой портрет типичного алиментщика составили судебные приставы в Иркутской области. Теперь подробнее.

«76% исполнительных производств о взыскании алиментных платежей, находящихся на исполнении в ведомстве, возбуждены в отношении мужчин, 24% - в отношении женщин. Чаще всего жители Иркутской области, которые игнорируют родительские обязанности, официально не трудоустроены, имеют разовые заработки, которые затруднительно установить. Работать официально должники не стремятся. Возраст родителей – от 20 до 43 лет. 21% должников по алиментам проживают в областном центре», - сообщают в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

На исполнении у приставов региона находится 26,7 тыс. исполнительных производств о взыскании алиментов. В последнее время их становится больше. Скажем, с начала 2020 года таковых возбуждено 4,5 тысячи, это на 1,5 тысячи больше чем в это же время в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU