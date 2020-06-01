2020-06-01T10:04:54+03:00
Общество

Первый случай коронавируса зафиксирован в Качуге

Свободных от COVID территорий все меньше
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Первый случай коронавируса зафиксирован в Качуге .Первый случай коронавируса зафиксирован в Качуге .Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Смотрим последнюю карту распространения коронавируса в Иркутской области. За прошедшие сутки из списка зон, свободных от COVID, исчез Качугский район. Здесь зафиксирован первый случай заражения коронавируса, полученный контактным путем.

А, значит, территорий, в которых нет очагов распространения болезни стало еще меньше - Чуна, Мама, Жигалово.И те районы, в которых все немногочисленные больные уже успели выздороветь, а новых заражений не произошло -Зиминский, Нукутский, Аларский, Осинский.

По-прежнему, самое большое число заразившихся - в Иркутске, уже 866. За сутки в областном центре прибавилось еще 45 больных. Но наибольший прирост COVID 19 показал север. К 1 июня в Усть-Куте зафиксировано 499 случаев, на 82 больше, чем сутками ранее. Почти все они, кроме 15 местных, инфицированных в результате контакта, с месторождения. Правда, как не раз отмечали медики, именно среди них болезнь протекает практически бессимптомно.

Также много больных в Бодайбо и Иркутском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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