Игорь Кобзев: Продление ограничительных мер на 2 недели считаю правильным

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:44:07+03:00

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Об этом глава региона заявил сегодня, 1 июня, на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в регионе.

- В воскресенье в Иркутской области зафиксировано самое большое число зараженных коронавирусом – 229 человек. В этой связи наше непростое решение о продлении ограничительных мер ещё на две недели, на полный карантинный цикл, считаю правильным, - отметил врио Губернатора.

По-прежнему среди заболевших большое количество вахтовиков. Глава региона потребовал поставить под строгий контроль всех работающих и прибывающих на месторождения. Нужен график их смены на месяц, в котором должно быть до мелочей продумано все, в том числе и то, каким транспортом поедут люди.

Кроме того, обсудили и вопрос плановых отключений горячей и холодной воды, которые в некоторых районах совпадают. Решено уменьшить сроки этих отключений и развести их по времени.

ИСТОЧНИК KP.RU