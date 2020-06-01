2020-06-01T10:44:07+03:00
Общество

Игорь Кобзев: Продление ограничительных мер на 2 недели считаю правильным

В регионе растет число больных коронавирусом
Ольга СЛАВИЧЕВА
Поделиться:
Игорь Кобзев: Продление ограничительных мер на 2 недели считаю правильным.Игорь Кобзев: Продление ограничительных мер на 2 недели считаю правильным.
Изменить размер текста:

Об этом глава региона заявил сегодня, 1 июня, на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в регионе.

- В воскресенье в Иркутской области зафиксировано самое большое число зараженных коронавирусом – 229 человек. В этой связи наше непростое решение о продлении ограничительных мер ещё на две недели, на полный карантинный цикл, считаю правильным, - отметил врио Губернатора.

По-прежнему среди заболевших большое количество вахтовиков. Глава региона потребовал поставить под строгий контроль всех работающих и прибывающих на месторождения. Нужен график их смены на месяц, в котором должно быть до мелочей продумано все, в том числе и то, каким транспортом поедут люди.

Кроме того, обсудили и вопрос плановых отключений горячей и холодной воды, которые в некоторых районах совпадают. Решено уменьшить сроки этих отключений и развести их по времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ремонт на улице Депутатской из-за нарушений остановили в Иркутске
Отключение горячей воды в Иркутске 2020: график
Отключение холодного водоснабжения в Ленинском округе Иркутска перенесли
Движение по улице Улан-Баторской ограничили в Иркутске
Игорь Кобзев: Продление ограничительных мер на 2 недели считаю правильным
Игорь Кобзев посетил Ангарск
Первый случай коронавируса зафиксирован в Качуге
Горячая линия по вопросам детского отдыха организована в Иркутской области
Стал известен портрет типичного алиментщика в Иркутской области
Марат Хуснуллин отметил прогресс в восстановлении Тулуна
ТПП Восточной Сибири оказала благотворительную помощь детской областной больнице
Индекс самоизоляции в Иркутске на 1 июня: на улице очень много людей
С 1 по 10 июня подпишись на "Комсомолку" на 6 месяцев со скидкой 10%
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 1 июня: плюс 210
Банк ВТБ продолжает поддержку своих клиентов в условиях пандемии
2189 случаев заражения коронавирусом подтверждены 1 июня в Иркутской области
Пожар на площади 2700 гектаров «взяли в кольцо» в Иркутской области
6713 укусов клещей зарегистрировано в Иркутской области