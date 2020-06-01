2020-06-01T12:42:35+03:00
Общество

Ремонт на улице Депутатской из-за нарушений остановили в Иркутске

Подрядчику дали срок до 5 июня на их устранение
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Ремонт на улице Депутатской из-за нарушений остановили в ИркутскеРемонт на улице Депутатской из-за нарушений остановили в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Иркутске на улице Депутатской масштабный ремонт начался 24 апреля. Там до 31 августа должны расширить проезжую часть у светофоров, провести укладку асфальта, установить новые ограждения, бордюры, положить вдоль трамвайных путей гранитную брусчатку. Сегодня, 1 июня, в ходе проверки были выявлены нарушения при проведении ремонтных работ.

«Подрядная организация не вывозит строительный мусор, не были оборудованы необходимые деревянные настилы для пешеходов», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. – «Также до того момента, как будет произведена укладка нового дорожного полотна, подрядчик должен следить за старым покрытием, провести ямочный ремонт».

Решено приостановить работу подрядчика до тех пор, пока он не устранит все нарушения. Успеть устранить их необходимо до 5 июня. Также в мэрии отметили, что ремонтных работ на улицах города этим летом запланировано много, контролировать их качество будут ежедневно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ремонт на улице Депутатской из-за нарушений остановили в Иркутске
Отключение горячей воды в Иркутске 2020: график
Отключение холодного водоснабжения в Ленинском округе Иркутска перенесли
Движение по улице Улан-Баторской ограничили в Иркутске
Игорь Кобзев: Продление ограничительных мер на 2 недели считаю правильным
Игорь Кобзев посетил Ангарск
Первый случай коронавируса зафиксирован в Качуге
Горячая линия по вопросам детского отдыха организована в Иркутской области
Стал известен портрет типичного алиментщика в Иркутской области
Марат Хуснуллин отметил прогресс в восстановлении Тулуна
ТПП Восточной Сибири оказала благотворительную помощь детской областной больнице
Индекс самоизоляции в Иркутске на 1 июня: на улице очень много людей
С 1 по 10 июня подпишись на "Комсомолку" на 6 месяцев со скидкой 10%
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 1 июня: плюс 210
Банк ВТБ продолжает поддержку своих клиентов в условиях пандемии
2189 случаев заражения коронавирусом подтверждены 1 июня в Иркутской области
Пожар на площади 2700 гектаров «взяли в кольцо» в Иркутской области
6713 укусов клещей зарегистрировано в Иркутской области