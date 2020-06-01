Ремонт на улице Депутатской из-за нарушений остановили в Иркутске

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:42:35+03:00

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В Иркутске на улице Депутатской масштабный ремонт начался 24 апреля. Там до 31 августа должны расширить проезжую часть у светофоров, провести укладку асфальта, установить новые ограждения, бордюры, положить вдоль трамвайных путей гранитную брусчатку. Сегодня, 1 июня, в ходе проверки были выявлены нарушения при проведении ремонтных работ.

«Подрядная организация не вывозит строительный мусор, не были оборудованы необходимые деревянные настилы для пешеходов», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. – «Также до того момента, как будет произведена укладка нового дорожного полотна, подрядчик должен следить за старым покрытием, провести ямочный ремонт».

Решено приостановить работу подрядчика до тех пор, пока он не устранит все нарушения. Успеть устранить их необходимо до 5 июня. Также в мэрии отметили, что ремонтных работ на улицах города этим летом запланировано много, контролировать их качество будут ежедневно.

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ИСТОЧНИК KP.RU