2020-06-01T12:39:18+03:00
Общество

Отключение горячей воды в Иркутске 2020: график

Отключение горячей воды в Иркутске 2020 со 2 по 8 июня
Мария КНЯЗЕВА
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Отключение горячей воды в Иркутске 2020: графикОтключение горячей воды в Иркутске 2020: графикФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Отключение горячей воды в Иркутске 2020 необходимо для проведения гидравлических испытаний на тепловых сетях. Горячую воду на ограниченный срок отключают ежегодно в летние месяцы, чтобы избежать аварийных ситуаций в будущем. Оператор тепловых сетей в Иркутске сообщил, что специалисты приступают к ремонтным работам.

«Для их качественного выполнения необходимо временное ограничение подачи горячего водоснабжения в дома горожан», - отметили специалисты.

Отключение горячей воды в Иркутске 2020 началось первого июня. Сегодня уже отключили горячую воду в Свердловском и Октябрьском районах. Подачу должны восстановить в этот же день.

В несколько домов Правобережного округа горячая вода вернется только завтра, 2 июня. В дома по этим адресам ГВС вернется 2 числа в 21.00 - ул. Чудотворская, 1, 1/1, 2, 3а, 4, 4а,б, 5, 5а, ул. Сурикова, 6, 11а,б, 13, 13а, 15, 16, 17, 21, ул. Марата 4, 6, ул. Чкалова, 15, ул. Бурлова, 1, ул. Цесовская Набережная, 8в, 12, ул. Гаврилова, 1а, б, 2, 2а, 2/2.

Горячую воду в 17.00 2 июня подадут жителям домов по ул. Литвинова, 2, ул. Богдана Хмельницкого,1.

Завтра, 2 июня, горячую воду отключат в Ленинском округе. Подача ГВС прекратится в 9.00. Плановый ремонт и диагностика завершатся там 8 июня в 17.00.

Отключение горячей воды в Иркутске 2020: 2 июня

Отключение горячей воды в Иркутске 2020: график. Фото: Оператор теплосетей Иркутска

Отключение горячей воды в Иркутске 2020: график. Фото: Оператор теплосетей Иркутска

Отключение горячей воды в Иркутске 2020: со 2 по 8 июня

Отключение горячей воды в Иркутске 2020: график. Фото: Оператор теплосетей Иркутска

Отключение горячей воды в Иркутске 2020: график. Фото: Оператор теплосетей Иркутска

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ИСТОЧНИК KP.RU

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