2020-06-01T13:16:26+03:00
Общество

Поисковики из Бурятии отправятся на раскопки на острова курильской гряды

Они участвуют в грандиозной экспедиции на местах ожесточенных боев времен Курильской десантной операции
Яна ЛИСИНА
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Поисковый отряд «Рысь» из Бурятии начал подготовку к грандиозной экспедиции на острова курильской гряды.Поисковый отряд «Рысь» из Бурятии начал подготовку к грандиозной экспедиции на острова курильской гряды.Фото: Министерство обороны РФ
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Поисковый отряд «Рысь» из Бурятии начал подготовку к грандиозной экспедиции на острова Курильской гряды. Туда они отправятся в июле вместе с учеными и представителями Русского географического общества.

Ребята будут вести раскопки на местах ожесточенных боев в ходе Курильской десантной операции, которая велась во время Второй мировой войны.

«В прошлом году отряд «Рысь» участвовал в экспедиции по поиску останков советских солдат в Калининградской области. Удалось обнаружить и поднять останки 60 солдат и 7 офицеров 26-й гвардейской стрелковой дивизии и 93-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии», - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Также поисковики отряда «Рысь» планируют отправиться в Подольск и Халхин-Гол (Монголия), где ежегодно осуществляют поиски останков без вести пропавших бойцов.

Уточним, Курильская десантная операция проводилась с 18 августа по 1 сентября 1945 года. Бойцы сражались против японских войск. Итогом операции стало занятие советскими войсками 56 островов Курильской гряды, которые позднее, в 1946 году, были включены в состав РСФСР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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