2020-06-01T20:42:30+03:00
Общество

Проверки кафе и ресторанов продолжаются в Иркутске

Ежедневно рейды бывают в 300 точек общепита
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Проверки кафе и ресторанов продолжаются в Иркутске.Проверки кафе и ресторанов продолжаются в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сотрудники администрации Иркутска вместе с представителями правоохранительных органов продолжают проверки городского общепита. Рейды проходят во всех районах, ежедневно проверяется около 300 кафе и ресторанов.

– За время действия режима самоизоляции многие кафе и рестораны перестроились на формат самовывоза или передачи готовой пищи на улице. Тем не менее, при подобном формате работы также необходимо соблюдать все правила профилактики. Сотрудники должны быть в масках и перчатках, они могут выдавать готовую продукцию в индивидуальных упаковках. Нужно отметить, что на сегодняшний день большинство заведений в полной мере соблюдают указанные правила, – отметил главный специалист управления ЖКХ Октябрьского округа администрации города Иркутска Максим Хилько.

Проверки идут уже третий месяц, каждый день рейды бывают примерно в 300 кафе и ресторанах. Около сотни из них приспособились к новым правилам. Они открыты, организуют доставку своей продукции или, как и положено, работают на вынос. Нарушений уже относительно немного. Так, 31 мая обнаружилось 6 таких случаев, связаны они были с отсутствием средств индивидуальной защиты у сотрудников, 168 проверенных точек общепита оказались закрыты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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