2020-06-02T09:33:34+03:00
Общество

В аэропорту Иркутска впервые за два месяца начал увеличиваться пассажиропоток

Этой весной показатели снижались до 80%
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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В аэропорту Иркутска впервые за два месяца начал увеличиваться пассажиропотокВ аэропорту Иркутска впервые за два месяца начал увеличиваться пассажиропотокФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В иркутском аэропорту впервые с начала распространения коронавируса, увеличился пассажиропоток. В первый день лета в воздушной гавани обслужили 2 494 человека: 1037 пассажиров прибыло в Иркутск, 1332 вылетело, 125 пассажиров следовали транзитом.

- Это максимальный показатель за последние два месяца, - сообщили в пресс-службе аэропорта «Иркутск». - Ведь в апреле и мае из-за пандемии у нас наблюдалось стремительное падение показателей: только за апрель пассажиропоток снизился более чем на 80%.

И еще немного статистики. Всего 1 июня 2020 года сотрудники аэропорта обслужили 63 рейса: 33 из них – на прибытие, 30 – на вылет. К слову, 1 июня 2019-го были практически такие же показатели. Тогда за сутки обслужили 71 рейс. Добавим, что помимо Москвы, из Иркутска можно улететь в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Хабаровск, Владивосток, а также города Иркутской области и Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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