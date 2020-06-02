2020-06-02T09:55:41+03:00
Общество

Роддом в Иркутске -2 закрыли на карантин из-за COVID-19

Ограничения введены также в 15 медучреждениях региона
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Роддом в Иркутске -2 закрыли на карантин из-за COVID-19, рожениц доставляют в другие лечебные учреждения.Роддом в Иркутске -2 закрыли на карантин из-за COVID-19, рожениц доставляют в другие лечебные учреждения.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Родильный дом №2 медсанчасти ИАПО, расположенный во Иркутске - 2, закрыли на карантин из-за коронавируса, который обнаружили у нескольких медиков. Карантин продлится до 14 июня.

- Сейчас ситуация там под контролем, о массовой вспышке речь не идет. Но к каждому случаю инфицирования, особенно в медицинской организации, неважно кто заболел - пациент или работник — относимся очень серьезно, строго, - сказала на пресс-конференции и.о. зампреда правительства Иркутской области Валентина Вобликова. - И до 14 июня они закрыты на карантин. «Скорая помощь» доставляет пациенток в другие больницы города.

Кроме того, стало известно, что частично закрыты еще 15 медицинских учреждений региона. Но больших вспышек в регионе в лечебных учреждениях нет. Но, учитывая, что там оказывается медицинская помощь, а пациенты и медики в зоне риска, учреждение закрывается, идет дезинфекция и изоляция всех, кто там работал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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