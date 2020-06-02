2020-06-02T11:16:35+03:00
Общество

Показатель заболеваемости коронавирусом в Иркутской области составил 96, 2 на 100 тысяч населения

Это выше среднероссийского уровня
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Показатель заболеваемости коронавирусом в Иркутской области составил 96, 2 на 100 тысяч населения.Показатель заболеваемости коронавирусом в Иркутской области составил 96, 2 на 100 тысяч населения.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Иркутяне ждут, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется и будут, наконец, сняты ограничения. Однако, пока болезнь наступает. Ко 2 июня в Иркутской области зарегистрировано уже 2309 случаев коронавируса. И почти половина из них — более 800 — приходится на последние пять суток.

Показатель заболеваемости составил 96, 2 случаев на 100 тысяч населения. Для сравнения - в среднем по стране он 68, - отметила на пресс-конференции и.о. Зампреда правительства Иркутской области Валентина Вобликова. -Если неделю назад наш показатель заболеваемости был гораздо ниже российского уровня, то, к сожалению, сейчас он гораздо выше. Мы 28 мая зарегистрировали 162 новых случая, потом — 90. Уже 30 мая был просто антирекорд - 229 новых случаев, после -210 и сегодня 120 .

Довольно долго ситуация в регионе была относительно благоприятной. Сейчас подъем заболеваемости идет по всей Сибири. Иркутская область, напомним, по распространенности заболевания сейчас на пятом месте в регионе. Впереди Тыва, где на 100 тысяч жителей приходится больше 350 заболевших, Хакасия, Красноярский край и Новосибирская область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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