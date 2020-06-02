Отключение горячей воды в Иркутске 3 июня 2020 : адреса, график

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:52:11+03:00

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Пришло лето, а вместе с ним - ремонтные работы на теплосетях, их подготовка к следующему отопительному сезону. А это значит. что какое-то время придется пережить то без холодной, то без горячей воды. Так,согласно данным в официальном аккаунте "Оператор теплосети Иркутска, отключение горячей воды в Иркутске 3 июня 2020 года запланировано в трех округах города - Правобережном, Свердловском и Октябрьском. Но далеко не везде.

"Обращаем внимание: 3 июня 2020 года в нескольких домах Иркутска на несколько часов будет отключено горячее водоснабжение для диагностики и ремонтных работ на тепловой сети, чтобы избежать аварийных ситуаций в будущем", - сообщили специалисты.

Смотрим адреса в таблице. Больше других в этот раз отключение горячей воды в Иркутске 3 июня 2020 года коснется Свердловского . округа: на несколько часов отрубят микрорайон Радужный и несколько домов в Первомайском. Коснутся неудобства также жителей некоторых домов по улице Ямской в Правобережном округе и ул.Трилиссера в Октябрьском.

Отключение горячей воды в Иркутске 3 июня 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU