Прогнозы о том, когда Иркутская область выйдет на плато по коронавирусу, не оправдались

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:34:07+03:00

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Самый главный вопрос — когда Иркутская область достигнет пика заболеваемости коронавирусом, пока остается без ответа. Увы, предыдущие математические модели распространения COVID 19, кто бы их не делал, не оправдались. Все расчеты сломала вспышка среди вахтовиков.

- По тем математическим моделям, которые были представлены ранее, мы рассчитывали, что все таки подойдем к пику заболеваемости коронавирусом к середине мая, - сказала на пресс-конференции и.о. зампреда правительства Иркутской области Валентина Вобликова. - Но я как-то однажды оговорилась на депутатском штабе, что мы еще только у подножия горы. К сожалению, оказалась права. Сегодня вселяет надежду снижение количества новых случаев заболевания относительно 1 июня и 30 мая. Кроме того, надо учесть,что мы уже практически всех вахтовиков обследовали, изолировали их. А те, кто приезжают, проходят через обсерватор и не могут контактировать с местным населением .

Ясно, что вахтовики переносят коронавирус в легкой форме и скоро начнут выздоравливать. Специалистов настораживает другое: распространенность заболевания среди местного населения, причем при заражениях внутри городов и поселков. За последние сутки, к примеру, зафиксировано более 60 случаев. О каких-то конкретных прогнозах в такой ситуации говорить сложно. Это станет возможным, когда стабильные и невысокие цифры продержатся хотя бы неделю. А пока идет рост числа зараженных. .

ИСТОЧНИК KP.RU