Директор иркутской энергетической компании пытался отблагодарить главу стройнадзора взяткой в 995 тысяч рублей

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:45:29+03:00

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В Иркутске поставлена точка в деле о попытке дачи взятки директором одной из энергетических компаний. С 2018 по 2019 год эта компания занималась капитальным строительством линии ЛЭП в Киренском районе. В августе 2019-го руководитель службы государственного строительного надзора Иркутской области утвердил и выдал директору компании заключение о соответствии построенного объекта всем необходимым требованиям. Тот, на радостях решил отблагодарить главу стройнадзора. В подарочный пакет он упаковал 995 тысяч рублей (почему именно такая сумма, непонятно), чтобы скрыть взятку под обычный подарок и передал его ему.

Руководитель службы не знал, что ему собираются делать такой сюрприз. Поэтому, когда увидел в пакете деньги, сообщил в полицию. Вскоре любителя дарить круглые суммы денег задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки в крупном размере». И вот, состоялся приговор.

- Октябрьский районный суд Иркутска признал мужчину виновным, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере десятикратной суммы взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU