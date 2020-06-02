2020-06-02T14:13:17+03:00
Общество

Отключение света в Иркутске 3 июня 2020 : адреса, график, ищем в списке свои улицы

3 июня 2020 свет отключат в части домов Октябрьского, Правобережного и Ленинского округов , в поселках Березовый и Изумрудный
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Отключение света в Иркутске 3 июня 2020 : адреса, график, ищем в списке свои улицы.Отключение света в Иркутске 3 июня 2020 : адреса, график, ищем в списке свои улицы.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Очередное плановое отключение света в Иркутске 3 июня 2020 года состоится в областном центре и пригороде. Идут работы на электросетях и очевидно, что терпеть бытовые неудобства придется всем по очереди. Главное, знать о них заранее, ведь у многих работа связана с интернетом.

- Иркутская электросетевая компания в период вынужденных выходных дней минимизирует проведение плановых работ с ограничением электроснабжения в дневное время, а также переносит на этот период те виды работ, которые не требуют отключения электроэнергии, - сообщается в официальных аккаунтах - Компания просит жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях. Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу.

Отключение света в Иркутске 3 июня 2020 не не будет обширным, хотя и затронет такие улицы, как Цимлянская и Байкальская в Октябрьском округе, Рабочего штаба в Правобережном. В пригороде электроэнергии не будет на некоторых улицах в поселках Березовый, Изумрудный, Мельничная падь.

Отключение света в Иркутске 3 июня 2020 : Октябрьский округ.

Отключение света в Иркутске 3 июня 2020 : Октябрьский округ.

Отключение света в Иркутске 3 июня 2020 : Правобережный округ.

Отключение света в Иркутске 3 июня 2020 : Правобережный округ.

Отключение света в Иркутске 3 июня 2020 : Ленинский округ.

Отключение света в Иркутске 3 июня 2020 : Ленинский округ.

Отключение света в Иркутске 3 июня 2020 : поселок Березовый

Отключение света в Иркутске 3 июня 2020 : поселок Березовый

Отключение света в Иркутске 3 июня 2020 : поселок Березовый, Изумрудный

Отключение света в Иркутске 3 июня 2020 : поселок Березовый, Изумрудный

Отключение света в Иркутске 3 июня 2020 : Мельничная падь

Отключение света в Иркутске 3 июня 2020 : Мельничная падь

ИСТОЧНИК KP.RU

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