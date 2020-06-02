2020-06-02T14:51:56+03:00
Происшествия

За изготовление самодельного оружия, как в фильме «Брат», сибиряку грозит до 5 лет тюрьмы

Он смастерил пистолет из металлической трубки от кровати и бруса
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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За изготовление самодельного оружия, как в фильме «Брат», сибиряку грозит до 5 лет тюрьмыЗа изготовление самодельного оружия, как в фильме «Брат», сибиряку грозит до 5 лет тюрьмыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Пересмотрев еще раз свой любимый фильм «Брат», 62-летний житель Осинского района Иркутской области решил смастерить себе точно такой же самодельный пистолет, как у персонажа Сергея Бодрова-младшего, который он изготавливал себе в одной из сцен. В качестве деталей он использовал металлическую трубку от кровати, металлические пластины и фрагменты деревянного бруса.

Готовое оружие мужчина хранил у себя дома, где его и нашли полицейские во время обыска по другому уголовному делу. Кстати, эксперты, изучив самодельный пистолет, пришли к выводу, что оно, вполне пригодно для стрельбы.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление огнестрельного оружия», - сообщили в пресс-службах ГУ МВД России и прокуратуры по Иркутской области. – Оно передано в суд. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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