2020-06-02T18:32:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирусом в Иркутской области заразились 197 детей

Только за прошедшие сутки еще 8 человек получили диагноз COVID-19
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Коронавирусом в Иркутской области заразились 197 детей.Коронавирусом в Иркутской области заразились 197 детей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Иркутской области сообщила 2 июня заместитель председателя правительства региона Валентина Вобликова. По ее данным, с начала апреля заразилось .COVID-19 197 детей и подростков.

"Клиника внебольничной пневмонии у 7 - 8% наших пациентов, ОРВИ - чуть больше 10%, и чуть больше 81% - это бессимптомное течение коронавирусной инфекции, - отметила Валентина Вобликова. - Но, то что хорошо для тех, кто инфицирован, поскольку они не имеют никаких клинических проявлений, может являться источником этой болезни для тех кто рядом. И, прежде всего, для тех, кто старше 65 лет, с хроническими заболеваниями. Тех, кто переносит коронавирус достаточно тяжело "

.Сегодня 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в реанимации. Есть и хорошая новость. Так, 1 июня был поставлен рекорд - выписалось 68 пациентов, в том числе 47 вахтовиков.

Напомним, что в Иркутской области показатель распространенности коронавируса составляет 96,2 на 100 тысяч населения. По России сейчас — 68. При этом мы находимся на пятом месте по Сибири по этому заболеванию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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