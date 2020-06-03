2020-06-03T13:05:40+03:00
Происшествия

Сибирячка простила любимого, который три раза пырнул ее ножом

Теперь она надеется, что наказание для мужчины не будет суровым
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Сибирячка простила любимого, который три раза пырнул ее ножомСибирячка простила любимого, который три раза пырнул ее ножомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На свою любимую женщину, 47-летний житель Улан-Удэ напал во время совместного застолья, которое влюбленная пара устроила 19 декабря 2019 года. Все началось с обычной ссоры. Женщина в порыве гнева заявила своему жениху, что уйдет от него. Услышав это, мужчина пришел в ярость. В ту же секунду он схватил со стола кухонный нож и с криком ударил им три удара в живот и грудь любимой. Опомнившись, что он натворил, сибиряк все же вызвал скорую помощь. Пострадавшая получила тяжелые травмы, но медикам удалось спасти ей жизнь. Спустя несколько месяцев, вылечившись и выписавшись из больницы, дама смогла простить своего ухажера.

- Теперь она надеется, что наказание для него не будет суровым, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Сам мужчина полностью раскаялся и уверяет, что больше никогда не прикоснется к алкоголю, из-за которого чуть не убил любимого человека.

Несмотря на вновь образовавшуюся идиллию в этих отношениях, будет сидеть за решеткой житель Улан-Удэ или нет, в любом случае предстоит определить суду. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Это преступление относится к категории особо тяжких. Дело уже передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Сибирячка простила любимого, который три раза пырнул ее ножом
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