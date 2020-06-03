2020-06-03T20:06:21+03:00
Общество

Мэр Саянска возмутился липовыми справками о коронавирусе

Олег Боровский выступил с обращением к горожанам
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Мэр Саянска возмутился липовыми справками о коронавирусе.Мэр Саянска возмутился липовыми справками о коронавирусе.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Мэр Саянска, небольшого города в Иркутской области, Олег Боровский известен своими резкими, решительными действиями. Так, он отказался закрывать в городке парикмахерские и всю остальную сферу услуг после того, как объявили о продлении вынужденных выходных до 30 апреля. Запретил появляться в городе без прохождения карантина приехавшим из-за рубежа. Сейчас он возмущен тем, что, чтобы попасть в город, люди предъявляют справки о том, что у них нет коронавируса.

«Коронавирус начал широкомасштабную атаку на наш город. Если 30 мая, по данным Роспотребнадзора и Саянской городской больницы, за один день, на учет на самоизоляцию было поставлено 27 человек, то 2 июня был рекордный прирост – 61 человек за один день. Утром 3 июня добавилось еще шесть человек. Итого по данным на 3 июня на самоизоляции находятся 115 человек. В основном, прирост идет за счет вахтовиков. Есть также приезжие из Москвы, - обратился Олег Боровский к горожанам. -115 человек на самоизоляции – это очень много. В общей сложности на сегодняшний день взято 2075 проб на коронавирус. На 3 июня в Саянске заболевших нет.»

Просто так в город не попасть. Саянцы сами отслеживают приезжих, звонят и сообщают о них. Всех прибывших ждет самоизоляция.

«Многие вахтовики возмущаются. Говорят, что их якобы уже проверяли, что у них есть справки. Говорю официально: это «липа». Есть компания, которая выдает справки, что данные работники могут свободно перемещаться до 31 декабря. Информацию об этой компании я уже сообщил врио губернатора.

Тесты на коронавирус проводятся только в лаборатории Иркутска. Все остальные, сделанные в различных сомнительных лабораториях, недавно открывшихся и не прошедших сертификацию и аккредитацию, недействительны» - заявил мэр.

И призвал всех приезжих немедленно становиться на учет и сдавать анализы. В то же случае, если этого сделано не будет, кроме гнева жителей города, их ждет штраф от 30 до 40 тысяч рублей. Глава города призвал горожан к бдительности, а в случае чего посоветовал звонить прямо ему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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