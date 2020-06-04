2020-06-04T09:55:35+03:00
Общество

Предприятие выплатит 400 тысяч рублей сотруднику, который лишился руки на производстве

Из-за несчастного случая мужчина остался инвалидом
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Предприятие выплатит 400 тысяч рублей сотруднику, который лишился руки на производствеПредприятие выплатит 400 тысяч рублей сотруднику, который лишился руки на производствеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Тяжелую травму 57-летний сортировщик пиломатериалов из Чунского района получил прямо на производстве, осматривал механизм станка с дисковыми пилами при их вращении. У мужчина сильно пострадала рука, которую пришлось ампутировать. Мужчина, который стал инвалидом и потерял возможность трудоустроиться, обратился к руководству с просьбой о выплате компенсации. Но ему отказали, тогда мужчина пошел жаловаться в прокуратуру.

- Во время расследования несчастного случая выяснилось, что наряду с фактом нарушения им инструкции по охране труда, есть и вина работодателя, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Инркутской области. – Руководители допустили работника к работе без прохождения обязательного медосмотра, не обеспечили спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, а также не провели обучения по охране труда и не проверили знания требований охраны труда.

Выяснив все это, сотрудники прокуратуры подали иск в суд о компенсации морального вреда, причиненного работнику. Суд встал на сторону пострадавшего. Теперь работодателю предстоит выплатить 400 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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