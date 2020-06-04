2020-06-04T11:19:51+03:00
Общество

Иркутская область попала в топ-3 по Сибири по числу браков

Данные представил Новосибирскстат
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Иркутская область попала в топ-3 по Сибири по числу браков.Иркутская область попала в топ-3 по Сибири по числу браков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По итогам января — марта 2020 года жители Иркутской области заключили 3032 брака. Об этом 4 июня рассказали в Новосибирскстате.

"По предварительным данным в январе – марте 2020 года в Сибирском

федеральном округе было зарегистрировано 19,6 тыс. браков (на 0,9% больше,

чем в январе – марте 2019 года) и 17,7 тыс. разводов (на 3,5% меньше)." - сообщает пресс-служба ведомства.

Статистика отмечает, что по количеству официально зарегистрированных за первые три месяца года отношений Иркутская область заняла третье место в Сибирском федеральном округе. На первой позиции оказался Красноярский край — 3622 брака, на второй — Новосибирская область (3188 браков). В топ -пять с показателем в 2805 браков попала Кемеровская область и Алтайский край - 2147. .

А замыкает десятку республика Алтай - здесь образовалось всего 243 пары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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