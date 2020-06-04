2020-06-04T12:01:07+03:00
Общество

Ливни, грозы и град ожидаются 5 июня в Иркутской области

Возможны отключения электроэнергии
Мария КНЯЗЕВА
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Ливни, грозы и град ожидаются 5 июня в Иркутской областиЛивни, грозы и град ожидаются 5 июня в Иркутской областиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жителей Иркутской области завтра, 5 июня, по прогнозам метеорологов, ждут неблагоприятные погодные условия. Местами этой ночью в горах южных районов, а днем в Нижнеудинском районе пройдут сильные дожди. По области в эту пятницу местами возможны грозы и град.

«Соблюдайте меры безопасности, если нет экстренной необходимости, постарайтесь не покидать помещения», - наставляют в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – «Такэе необходимо отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт».

Спасатели предупреждают также о возможных отключениях электроэнергии. Подачу будут отключать, если возникнет вероятность перехлеста проводов, который может вызвать короткое замыкание. МЧСники также напоминают, что в Приангарье продолжает действовать особый противопожарный режим. Запрещено сжигать мусор на участках, сжигать сухую траву, разжигать огонь или готовить пищу в мангалах.

НА ЗАМЕТКУ

О нарушения правил пожарной безопасности сообщайте по тел. 8 (3952) 39-99-99.

При обнаружении лесного пожара звоните 8-800-100-94-00 или 8 (3952) 22-99-68.

ИСТОЧНИК KP.RU

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