Медицинские учреждения Иркутской области скоро начнут прием пациентов

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:06:24+03:00

Перед ними поставлена задача постепенно перейти на штатный режим работы

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С началом эпидемии многие лечебные учреждения области были перепрофилированы на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. Пришлось приостановить прием и лечение жителей региона с другими заболеваниями. Президент России Владимир Путин поручил возобновить оказание плановой медицинской помощи. Глава региона Игорь Кобзев поставил региональному министерству здравоохранения новую задачу: постепенно возобновить штатный режим работы медицинских учреждений.

- У нас свободно около 50% коечного фонда. Давайте посмотрим, проанализируем, нужно ли нам держать такой резерв, - отметил врио губернатора.

Отметим, что к 4 июня число случаев заражения коронавирусом в регионе выросло до 2542. Однако при этом 25% уже выздоровели, а половина заболевших – это вахтовики ( 1104 человека) и приехавшие из других регионов страны (150 человек). Первые живут практически изолированно, не контактируя с местным населением, вторые попали на лечение сразу из обсерватора.

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ИСТОЧНИК KP.RU