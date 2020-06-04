Заксобрание совместно с правительством готовит дополнительные меры поддержки предпринимателей в Иркутской области

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:08:57+03:00

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Дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса обсудили на первом заседании специально созданного Межведомственного координационного совета, который призван помочь пострадавшим из-за пандемии предпринимателям. Заседание прошло 4 июня под руководством спикера областного парламента Александра Ведерникова и председателя правительства Константина Зайцева.

«На последней сессии мы проголосовали за пакет областных законопроектов, разработанных с учетом предложений предпринимателей, - сказал Александр Ведерников. - Для нас с правительством, с врио губернатора важно не просто взять под копирку федеральные меры, а посмотреть шире и дополнить перечень видов поддержки и производств, исходя из специфики региона».

В Заксобрании также работают две группы парламентариев, одна из них занимается вопросами предоставления льгот по областным налогам, вторая – по налогам в местные бюджеты. А в мае в первом чтении был принят законопроект, предлагающий льготы по транспортному налогу и по налогу, уплачиваемому по упрощенной налоговой система. Законопроект внесен группой депутатов от фракций «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» и группы «Гражданская платформа». Рассчитывать на льготы смогут предприятия общепита, гостиницы, турагентства, частные детсады, салоны красоты, кинотеатры, фитнес-клубы, химчистки, предприятия, занимающиеся организацией культурно-массовых мероприятий и другие.

- Работу по этому законопроекту продолжается, - рассказала руководитель обеих рабочих групп, председатель комитета по бюджету Наталья Дикусарова. - Так, рассматривается возможность расширения перечня отраслей, которые смогут получить льготы.

«Предприниматели создают новые производства, рабочие места, являются неотъемлемой и серьезной частью экономики региона, - заключил Александр Ведерников. - Содействие бизнесу – одна из главных задач для нас, депутатов, и правительства. Мы продолжим работу над мерами поддержки, и на следующем заседании Совета рассмотрим конкретные расчеты.

ИСТОЧНИК KP.RU