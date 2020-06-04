Штраф в 2,8 млн рублей заплатит посредник во взятке из Иркутска

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:53:32+03:00

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Выложить целое состояние на штраф придется 39-летнему жителю Иркутска, который в конце 2019 года согласился стать посредником в получении крупной взятки. Мужчина встретился с предпринимателей, который через него передал часть взятки в 250 тысяч рублей директору одного из лесхозов. За эти деньги тот обещал выделить бизнесмену лесной участок под заготовку спелой и перестойной древесины, а также оказывать покровительство по службе. Сотрудники ФСБ задержали посредника при передаче денег. И вот, суд вынес ему приговор.

- С учетом позиции гособвинителя, он приговорен к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 5 лет, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Кроме этого ему придется заплатить штраф в 2,8 млн рублей.

Отметим, что во время расследования посредник сотрудничал со следствием и помог найти других соучастников. Также он признал свою вину и раскаялся. Что касается директора лесхоза, которого обвиняют в получении взятки, то уголовное дело в отношении него находится на рассмотрении в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU