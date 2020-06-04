2020-06-04T14:53:38+03:00
Общество

Пореченков пообещал, что «Горький fest» в Нижнем состоится

Заявки на участие в конкурсной программе принимаются до 1 июля
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Пореченков пообещал, что «Горький fest» в Нижнем состоится.Пореченков пообещал, что «Горький fest» в Нижнем состоится.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Фестиваль нового российского кино «Горький fest». в Нижнем Новгороде - событие, которого ждут. Поэтому, когда коронавирус поставил его, как все события такого масштаба, под угрозу, поклонники хороших фильмов приуныли. Однако есть свежая и позитивная новость - Михаил Пореченков, президент кинофестиваля, пообещал, что «Горький fest» в 2020 году в Нижнем состоится. Прием заявок на участие в конкурсной программе уже ведется.

"В этом году будем обнимать вас искусством, свежим, ярким и интересным кино. До скорой встречи на любимом фестивале «Горький fest» в нашем любимом Нижнем Новгороде", - цитируют слова Михаила Пореченкова в КП-Нижний Новгород. .

Как рассказала генеральный продюсер «Горький fest» Оксана Михеева, точные даты проведения четвертого фестиваля будут известны совсем скоро. А сам фестиваль, разумеется, пройдет с полным соблюдением всех санитарных норм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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