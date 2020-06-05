2020-06-05T06:02:10+03:00
Общество

Олимпийская чемпионка по гимнастике пожонглировала блинами на самоизоляции

Анастасия Максимова из Нижнего Новгорода поделилась рецептом блюда
Любовь АРБАТСКАЯ
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Олимпийская чемпионка по гимнастике пожонглировала блинами на самоизоляции. Фото: a.maksimova__official в "Инстаграме".Олимпийская чемпионка по гимнастике пожонглировала блинами на самоизоляции. Фото: a.maksimova__official в "Инстаграме".
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Чем заняться на самоизоляции? Гимнастка из Нижнего Новгорода Анастасия Максимова, взявшая золотую медаль на Олимпийских играх в 2016 году в Рио-де-Жанейро, жонглирует блинами и показывает в соцсетях. Спортсменка рассказывает, что всегда готовит блины после сборов. Об этом сообщает "КП-Нижний Новгород".

Поделилась Анастасия и рецептом. Взяла одно яйцо (готовит всего на две порции), примерно полтора стакана муки, посолила на глаз. Сверху присыпала мукой и все тщательно взбила. Но самое интересное началось, когда гимнастка стала жарить блинчики. Она подбрасывала их на сковородке, чтобы они переворачивались в воздухе. Правда, не все приземлились обратно на раскаленную поверхность... Но ничего - зато весело! Подписчики оценили фокус.

- Новая олимпийская дисциплина - жонглирование блинами, - пошутили они в комментариях под забавным роликом в "Инстаграме".

a.maksimova__officiala.maksimova__official
Дорогие друзья, я рада поделиться рецептом моих любимых блинов, который был записан специально для вас совместно с каналом Olympic Chanel. Приятного аппетита и просмотра)))
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ИСТОЧНИК KP.RU

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