2020-06-05T06:21:57+03:00
Происшествия

В Иркутской области ребенок спрятался во время пожара в шкафу и погиб

На месте пожара работают следователи
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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В Иркутской области ребенок спрятался во время пожара в шкафу и погиб .В Иркутской области ребенок спрятался во время пожара в шкафу и погиб .Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Трагедией закончилась детская шалость с огнем в поселке Белореченский Иркутской области. Один четырехлетний ребенок погиб, второй пострадал. Дети оставались в квартире под присмотром девушки -соседки.

"В ходе предварительной проверки установлено, что в квартире проживала женщина с двумя 4-летними сыновьями. Накануне вечером она была на работе. В это время в квартире с детьми, в другой комнате, находилась соседская девушка. О пожаре она узнала от одного из мальчиков. В комнате, где находились дети, горел диван, дым заполнил комнату. Девушка позвала на помощь взрослых. Соседи спасли одного из братьев, однако второго ребёнка им найти не удалось. До прибытия пожарных они тушили огонь своими силами", - сообщает подробности гибели малыша ГУ МЧС по Иркутской области.

Когда приехали пожарные и начали тушить огонь, они обнаружили погибшего ребенка. Увидев, что диван загорелся, мальчик испугался и спрятался в шкаф. Там и задохнулся. Сейчас по этому делу работает следственная группа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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