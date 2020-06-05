2020-06-05T06:30:05+03:00
Общество

5 миллионов рублей могут выиграть в финале шоу "Comedy Баттл" комики из Улан-Удэ

Дуэт «Пурбо и Саня» претендуют на победу
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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5 миллионов рублей могут выиграть в финале шоу "Comedy Баттл" комики из Улан-Удэ. Фото: телеканал ТНТ5 миллионов рублей могут выиграть в финале шоу "Comedy Баттл" комики из Улан-Удэ. Фото: телеканал ТНТ
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Два комика из Бурятии могут стать миллионерами. 5 июня дуэт из Улан-Удэ «Пурбо и Саня» поборется за 5 миллионов рублей в финале юмористического шоу «Comedy Баттл». Напомним, ранее юмористы Пурбо Ринчинов и Александр Найданов, смогли пройти все отборочные этапы и выйти в решающий раунд за главный приз. Останавливаться на достигнутом парни не собираются и всерьез нацелены на победу. Кстати, комики уже знают, на что потратят деньги в случае победы.

- Я бы отдал часть денег из своей половины родителям, - цитирует Пурбо Ринчинова пресс-служба телеканала ТНТ. - Они бы лучше меня распорядились ими. Про Сашкину долю не знаю. А вообще мы про деньги ни разу не говорили. Самый большой кайф в нашем случае – это то, что мы запомнились зрителям Павел Воля сказал, что мы - один из самых ярких дуэтов, и это безумно приятно.

Номер на финальный раунд, по признанию юмористов будет вновь состоять из экспрессивных и визуальных шуток, которыми они отличаются от других участников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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