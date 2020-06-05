Мошенники заставили ангарчанку оформить кредит и перевести 150 тысяч рублей

5 Июнь 2020 2020-06-05T07:13:53+03:00

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Накануне в дежурную часть Управления МВД России по Ангарскому городскому округу поступило заявление от 37-летней местной жительницы, которая рассказала, что мошенники вынудили ее оформить кредит, и она лишилась займа на сумму 150 тысяч рублей. История совершенно классическая.

"Несколько дней назад ангарчанке позвонила неизвестная девушка, представилась работником банка и сказала, что с ее банковских карт неизвестные пытаются оформить кредит, а для блокирования данной операции якобы необходимо вывести денежные средства на резервные карты. Поддавшись на уговоры аферистов, женщина оформила онлайн ссуду, сняла деньги с карт и перевела на счета, указанные мошенниками 150 тысяч рублей", - сообщают подробности в ГУ МВД по Иркутской области.

Мошенники поставили такую "работу" по телефону на поток и подобные случаи очень часты. К примеру, как напоминают в полиции, несколько дней назад ровно тем же способом обманули жительницу Усть-Кута. Поэтому, если вам позвонят из банка и предложат провести любые операции с вашими средствами, прервите разговор. И перезвоните в банк по горячей линии. Там вы все выясните наверняка.

Как объяснила в полиции сама пострадавшая, она очень боялась, что кредитку все -таки оформят, а она в результате задолжает банку огромные деньги. На деле она просто лишилась своих средств. А о том, что стала жертвой аферы, догадалась только на следующий день, когда и пришла в банк.

Сейчас проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU