2020-06-05T08:15:29+03:00
Общество

Заксобрание: Подход к содержанию дорог в Иркутской области должен быть изменен

Депутаты рассмотрели эффективность освоения средств
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.
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На комиссии по контрольной деятельности депутаты Заксобрания рассмотрели, насколько эффективно осваиваются деньги на содержание дорог. И пришли к выводу, что подход к решению этой задачи надо менять. Парламентариям поступает немало жалоб, что дороги находятся в неудовлетворительном состоянии.

- Необходимо адекватное финансирование этой отрасли, изменение расценок. Мы готовы поддержать инициативы в этом направлении, - отметил председатель комиссии Тимур Сагдеев.

Аудитор Контрольно-счетной палаты Юлия Махтина сообщила, что в областной собственности находится более 12 тыс. км дорог. При этом расходы бюджета на их содержание формируются ежегодно без учета нормативов финансовых затрат. Из-за этого около 70 % дорог не отвечают нормативным требованиям. Кроме того, подрядчик испытывает острый дефицит в технике для исполнения госконтрактов. Также в Приангарье нет региональной автоматизированной системы весогабаритного контроля. Лесовозы и большегрузы, работающие на угольных и золотодобывающих предприятиях, наносят серьезных ущерб дорогам.

В свою очередь, Артем Лобков обратил внимание на большое количество ДТП, которые происходят из-за плохого состояния дорог. Много аварий зафиксировано в Иркутском, Тулунском и в Усть-Илимском районах. Юлия Махтина, что дорожные условия являются причиной практически половины аварий. Депутат Галина Кудрявцева отметила, что не решается вопрос о строительстве пешеходного моста между поселком Новоснежная Слюдянского района и села Выдрино. Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина, напомнила, что по инициативе депутатов в областном бюджете заложены средства на строительство пешеходных мостов, но у муниципалитета нет денег на подготовку проектно-сметной документации. Галина Кудрявцева направит соответствующее обращение в региональный минфин, ее поддержали коллеги-депутаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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