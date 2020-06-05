2020-06-05T08:22:55+03:00
Происшествия

Организаторы азартных игр из Усолья-Сибирского получили срок

Четверо мужчин держали игорные заведения
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Организаторы азартных игр из Усолья-Сибирского получили срок .Организаторы азартных игр из Усолья-Сибирского получили срок .Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Четыре года, с 2015 по 2019, "дельцы" из Усолья-Сибирского держали криминальный игорный бизнес в своем городе и соседнем Ангарске, в каждом из которых было открыто по два салона. Но за любое преступление следует наказание. Они осуждены за незаконную организацию и проведение азартных игр.

"Согласно материалам уголовного дела, обвиняемые распределили между собой роли, где каждый отвечал за свое направление. Они установили распорядок работы, размер денежного вознаграждения, систему штрафов, в случае нарушения правил, установленных в игорном заведении. Мужчины открыли по два заведения в каждом городе, и получали постоянную прибыль с незаконного бизнеса. Персонал игровых салонов заключал устные соглашения с игроками, получал от них денежные средства и предоставлял доступ к игровой платформе, через который посетители играли в азартные игры. Выигрыш или проигрыш в них определялся случайным образом", - сообщает подробности незаконного "бизнеса" пресс-служба Усольского городского суда.

В августе 2019 года эта игра на человеческих страстях была прекращена благодаря усилиям силовиков. Выяснилось, что "заработок" криминального квартета составил не меньше миллиона рублей. Приговор за беды, которые они принесли в семьи игроманов, мог быть более суров. Но суд учел и то, что никто из четверки раньше не был судим, и то, что у двоих есть маленькие дети, еще один имеет проблемы со здоровьем, плохое самочувствие близким. Все организаторы игр получили по году и 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года каждому. Вся аппаратура, использованная для организации игр, уничтожена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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