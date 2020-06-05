Схема движения маршрутов № 4к, 35, 64 изменится с 9 июня в Иркутске

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:21:10+03:00

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Лето - пора плановых проверок на теплосетях, строительства новых и проведения плановых ремонтов. Именно в летние месяца часто перекрывают движение на отдельных улицах города. Так, из-за строительно-монтажных работ тепловой сети изменится схема движения маршрутов № 4к, 35, 64.

«Работы будут проводиться на участке от перекрестка ул. Баррикад – ул. Зимняя до перекрестка ул. Баррикад – ул. Ленская, временно будет закрыто движение по ул. Баррикад при следовании от ул. Ленская до ул. Зимняя», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

В связи с этим транспорт, следующий по маршрутам № 4к, 35, 64 при движении в сторону центра города будет направляться после ул. Баррикад по улицам Слюдянская, Напольная, Ленская, Баррикад и далее по маршрутам.

Из-за этого придется перенести и одну остановку. «Технический колледж» по дороге в центр Иркутска теперь будет чуть дальше – около здания по адресу ул. Баррикад, 147. Там находится Машиностроительный колледж.

Ездить по новому маршруту общественный транспорт начнет с 9 утра 9 июня. С работами обещают управиться до 20.00 30 июля. После чего движение возобновится по старой схеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU