2020-06-05T11:04:31+03:00
Происшествия

Лжезаправщика, обманывавшего дальнобойщиков, задержали в Иркутской области

Мужчина предлагал заправить фуры по низкой цене
Мария КНЯЗЕВА
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Лжезаправщика, обманывавшего дальнобойщиков, задержали в Иркутской областиЛжезаправщика, обманывавшего дальнобойщиков, задержали в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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- Хотите заправлю дешевым топливом? Подъезжайте вон к той колонке, - подходил к дальнобойщикам, отдыхавшим на окраине Шелехова, молодой человек. – Поедем к заправке, все устрою.

Подъезжая к АЗС, парень брал деньги у водителей и говорил к какой колонке подъезжать. Но, получив купюры, скрывался в неизвестном направлении. Промышлял так сибиряк пару месяцев.

«По сведениям оперативников, от его действий пострадали водители из Московской, Омской, Кемеровской областей, а также Алтайского края», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «Сейчас сотрудники уголовного розыска подозревают 19-летнего фигуранта по меньшей мере в шести преступлениях. Однако, их может быть больше. Информация проверяется. Также выясняют, не совершал ли подобные преступления он на территории Иркутска».

Лжезаправщик помещен под домашний арест, расследование уголовного дела продолжается.

КОНКРЕТНО

Граждан, пострадавших от его действий, полиция просит позвонить по телефону 89526282000 или 02 (с мобильного 102).

ИСТОЧНИК KP.RU

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