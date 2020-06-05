2020-06-05T11:19:27+03:00
Общество

«Мои документы» работают только по записи в Иркутской области

Готовые документы выдают без записи
Мария КНЯЗЕВА
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«Мои документы» работают только по записи в Иркутской области.Фото: Правительство Иркутской области«Мои документы» работают только по записи в Иркутской области.Фото: Правительство Иркутской области
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Офисы «Мои документы» принимают в Иркутской области только по записи. Такая мера принята во избежание массового скопления людей. Стоит отметить, что передать освободившийся талон знакомым не получится, так как в записи указываются персональные данные - Ф.И.О., а также цель визита. Обслуживать будут только согласно цели, выбранной во время предзаписи. Однако, некоторые услуги все же доступны и в порядке живой очереди.

«Не нужна предварительная запись, если необходимо получить готовые документы, зарегистрироваться на портале Госуслуг или подтвердить личность пользователя», - сообщили сотрудники Многофункциональных центров пресс-службе Правительства Иркутской области.

Также некоторые услуги возможно получить удаленно с помощью портала "Госуслуги". Их полный список есть на сайте МФЦ в разделе «Электронные услуги».

КОНКРЕТНО

Запись в «Мои документы» возможна на сайте mfc38.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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