2020-06-05T13:16:02+03:00
Происшествия

Нефтяная скважина горит на севере Иркутской области

Ее должны потушить к 8 июня
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Уже неделю горит нефтяная скважина на месторождении на территории Усть-Кутского района. ЧП произошло 30 мая. Из-за разгерметизации соединительного шланга произошел выброс нефтегазовой смеси с попаданием на распределительную коробку, из-за чего произошло возгорание.

"Для успешного и оперативного закрытия скважины было принято решение по привлечению сил военных артиллеристов, которые должны сбить фонтанную арматуру выстрелом. В настоящее время ведется работа по их доставке на место инцидента, ожидается прибытие через день-два", - сообщают в компании.

В ЧП никто не пострадал. Кроме того, огонь не угрожает природе и поселкам района, ближайший из которых расположен более чем в сотне километров от места происшествия. Экологический ущерб будет оценен позже.

Сейчас продолжает гореть устье скважины. На территории кустовой площадки задействованы пожарные расчеты «ИНК» и специалисты предприятия «Юграпромбезопасность». Ситуацию обсудили на заседании КЧС в правительстве Иркутской области. Для координации работы по тушению нефтяного месторождения создана специальная комиссия. Поставлена задача – ликвидировать возгорание до понедельника, 8 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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