Эффективность реализации нацпроектов в Иркутской области необходимо повышать

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:28:37+03:00

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Нацпроекты в Иркутской области обсудили на видеоконференции, организованной Заксобранием региона. В Приангарье в 2019 году разработано 50 региональных проектов из 55 возможных. Освоено 21,5 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 12,6 млрд рублей. Но это не все средства из запланированных. Так, существенно «провисают» такие нацпроекты, как «Жилье и городская среда», «Экология» и «Культура», а также региональные -«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Жилье» и «Сохранение озера Байкал».

- Мы не раз говорили прошлому составу правительства, что нужно менять базовый подход в реализации национальных проектов, чтобы финансирование осваивались в полном объеме, - сказал председатель областного парламента Александр Ведерников. - Сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. Но эффективная реализация нацпроектов зависит от каждого из нас, нам важно работать вместе. Под руководством врио губернатора Игоря Кобзева уже были найдены решения некоторых проблем. В частности, в регионе открыт проектный офис по реализации нацпроектов, в область возвращены более двух миллиардов рублей из федерального бюджета, которые не были освоены в 2019 году.

Вице-спикер Кузьма Алдаров также подчеркнул: необходимо чтобы как можно больше городов и поселков попадало в национальные проекты. Это позволит привлекать больше федеральных средств. Кроме того, депутаты интересовались, привлекаются ли деньги из Федерации на строительство поликлиник, по которым область не входит в нацпроект. А представители муниципалитетов подчеркнули, что необходимо создать равные возможности для участия в каждом проекте. При этом, учитывать специфику территорий, такие как удаленность, климатические условия, доступность связи и многое другое.

По итогам совещания будут составлены конкретные рекомендации правительству региона и администрациям муниципальных образований. В документ войдут предложения, не только прозвучавшие на совещании, но и поступившие в письменном виде, в том числе от муниципалитетов.

ИСТОЧНИК KP.RU