Врачи рассказали, как будет оказываться медицинская помощь в Иркутской области

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:56:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Стало известно, как будет оказываться плановая медицинская помощь в Иркутской области. Об этом рассказали врачи на региональной противоэпидемической комиссии в регионе. Так. сообщается, что первым делом начнут принимать пациентов федеральные учреждения здравоохранения. После этого откроются многопрофильные стационары, которые оказывают высокотехнологичную , и только после этого все остальные больницы Приангарья.

"За неделю до госпитализации пациенту необходимо будет в обязательном порядке сдать анализ на коронавирус. При поступлении в стационар каждому будет проведена термо- и пульсометрия, а при необходимости – рентгенография и экспресс-тест на Covid-19, "- пояснила заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая.

Сначала стартуют приемы в тех шести районах, где не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Есть территории, где всего один -два очага инфекции, причем одиночных. Именно здесь начнется плановая медицинская помощь в первую очередь. Постепенно в регионе станет меньше и больниц, занятых лечением пациентов с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU