2020-06-05T16:37:57+03:00
Общество

Троица 7 июня 2020 в Иркутске: в храмах пройдут службы, но с соблюдением всех мер безопасности

В храмах отмечают, что наплыва прихожан на Троицу 7 июня 2020 года в Иркутске не ждут
Яна ЛИСИНА
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Троица 7 июня в Иркутске: в храмах пройдут службы, но с соблюдением всех мер безопасности. Фото: архитектурно-этнографический музей "Тальцы".Троица 7 июня в Иркутске: в храмах пройдут службы, но с соблюдением всех мер безопасности. Фото: архитектурно-этнографический музей "Тальцы".
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Троицкая родительская суббота в 2020 году выпадает на 6 июня. В этот день вечером служится праздничное всенощное бдение, верующие обычно молятся об умерших. А Троица 7 июня 2020 в Иркутске -великий праздник, который в календаре Русской православной церкви всегда приходится на 50-й день после Пасхи.

«В иркутских храмах пройдут праздничные службы, как обычно, как и всегда, - говорит руководитель миссионерского отдела Иркутской епархии Вячеслав Пушкарев. – Храмы не закрыты. Но наплыва прихожан мы не ждем, потому что их из-за пандемии стало мало. Люди боятся посещать места, где много людей. В любом случае рекомендуем всем соблюдать дистанцию, не забывать маски и перчатки. На это стараемся обращать внимание».

Напомним, служба в день Троицы всегда считалась одной из самых красивых. Праздник любим и в народе. Храмы в этот день украшают зелеными ветвями, цветами и травой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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