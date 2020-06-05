Троица 7 июня 2020 в Иркутске: в храмах пройдут службы, но с соблюдением всех мер безопасности
Троицкая родительская суббота в 2020 году выпадает на 6 июня. В этот день вечером служится праздничное всенощное бдение, верующие обычно молятся об умерших. А Троица 7 июня 2020 в Иркутске -великий праздник, который в календаре Русской православной церкви всегда приходится на 50-й день после Пасхи.
«В иркутских храмах пройдут праздничные службы, как обычно, как и всегда, - говорит руководитель миссионерского отдела Иркутской епархии Вячеслав Пушкарев. – Храмы не закрыты. Но наплыва прихожан мы не ждем, потому что их из-за пандемии стало мало. Люди боятся посещать места, где много людей. В любом случае рекомендуем всем соблюдать дистанцию, не забывать маски и перчатки. На это стараемся обращать внимание».
Напомним, служба в день Троицы всегда считалась одной из самых красивых. Праздник любим и в народе. Храмы в этот день украшают зелеными ветвями, цветами и травой.
ИСТОЧНИК KP.RU