2020-06-05T20:04:09+03:00
Происшествия

Террорист рассказал, как он, внук судьи и сын нотариуса, стал боевиком

Сейчас он сидит в колонии в Сибири
Мария ПАНОВА
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Террорист рассказал, как он, внук судьи и сын нотариуса, стал боевиком.Террорист рассказал, как он, внук судьи и сын нотариуса, стал боевиком.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Эта история о том, как парень из вполне благополучной семьи, представитель золотой молодежи Дагестана, студент юрфака и внук судьи, вдруг стал не просто преступником, а боевиком. На вопросы о том, как это случилось, в интервью с Фахрудином Тахмезовым попытались ответить корреспонденты «КП»-Новосибирск.

- У меня состоятельная семья - династия, известные в Дербенте люди. Дедушка и отец - юристы. Свой бизнес. Папа - нотариус. Мама — психолог, рассказывает он журналистам. - По идее, я должен был унаследовать нотариальный бизнес семьи.

Проблемы с законом у Тахмезова начались в 19 лет. В это время будущий юрист, чемпион по боям без правил, уже познакомился с боевиками. Снял одному из них квартиру. Террориста уничтожили в ходе спецоперации, а парня объявили в розыск. Он подался в бега, жил в лагере боевиков и оттуда отправился обстреливать здание ФСБ в Дербенте.

Финал известен. Так боевик из Дагестана оказался в Сибири, где последние 9 лет провел в колонии строгого режима. Говорит, что раскаялся, поедет к отцу просить прощения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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