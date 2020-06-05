Террорист рассказал, как он, внук судьи и сын нотариуса, стал боевиком
Эта история о том, как парень из вполне благополучной семьи, представитель золотой молодежи Дагестана, студент юрфака и внук судьи, вдруг стал не просто преступником, а боевиком. На вопросы о том, как это случилось, в интервью с Фахрудином Тахмезовым попытались ответить корреспонденты «КП»-Новосибирск.
- У меня состоятельная семья - династия, известные в Дербенте люди. Дедушка и отец - юристы. Свой бизнес. Папа - нотариус. Мама — психолог, рассказывает он журналистам. - По идее, я должен был унаследовать нотариальный бизнес семьи.
Проблемы с законом у Тахмезова начались в 19 лет. В это время будущий юрист, чемпион по боям без правил, уже познакомился с боевиками. Снял одному из них квартиру. Террориста уничтожили в ходе спецоперации, а парня объявили в розыск. Он подался в бега, жил в лагере боевиков и оттуда отправился обстреливать здание ФСБ в Дербенте.
Финал известен. Так боевик из Дагестана оказался в Сибири, где последние 9 лет провел в колонии строгого режима. Говорит, что раскаялся, поедет к отцу просить прощения.
ИСТОЧНИК KP.RU