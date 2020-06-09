182 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Иркутской области
В Иркутской области продолжает расти количество заразившихся коронавирусом. И спада пока не наблюдается. Вчера прирост за сутки был более двух сотен заболевших, сегодня, 9 июня, плюс 182 новых случая заражения.
«В больницах региона находятся 2325 человек», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Из них 1278 вахтовиков, еще 167 переведенных из обсерваторов».
Как отмечают власти региона, в тяжелой форме болезнь на данный момент протекает у 24 человек. Сегодня утром стало известно о смерти еще нескольких человек с диагнозом COVID-19. Причиной смерти еще одного – 15-ого пациента – стал именно коронавирус. Еще двое человек с коронавирусом умерли за сутки от иных тяжелых заболеваний. Всего больных новой коронавирусной инфекцией и страдающих от других болезней скончалось уже 17.
Есть и хорошие новости, за сутки из больниц выписали 77 человек, общее число выздоровевших - 908.
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ИСТОЧНИК KP.RU