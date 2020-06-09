2020-06-09T10:51:56+03:00
Звезды

Звезда «Мажора» Павел Прилучный оплатил долги и на свой развод не придет

Жена Прилучного, актриса Агата Муцениеце, тоже не появится в суде и не ждет алиментов
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Звезда «Мажора» Павел Прилучный оплатил долги и на свой развод не придет.Звезда «Мажора» Павел Прилучный оплатил долги и на свой развод не придет.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Звезда «Мажора» Павел Прилучный и актриса Агата Муцениеце расстались еще зимой, в феврале, объявив об этом в соцсетях. Персоной Прилучного сразу заинтересовались. И не только в мире глянца. Он задолжал по налогам 150 тысяч, а вслед «прилетел» и штраф за неправильную парковку. Так что им интересовались и приставы.

- Павлу было некогда, у него постоянные гастроли, поэтому не успел вовремя заплатить, - объяснила КП-Новосибирск Мариам, представитель артиста.

Оказавшись на изоляции дома, актер нашел время для того, чтобы разобраться с делами. Его счета оплачены.

- Павел Прилучный все оплатил, - подтвердили КП-Новосибирск в УФССП по Новосибирской области.

Через неделю актеру предстоит официальный развод в мировом суде Москвы . Правда, никого из звездной четы на заседании не будет.

- Ни у одной из сторон возражений нет, поэтому 15 июня в суде их самих не будет, - пояснили КП-Новосибирск в Головинском районном суде Москвы.

К слову, пока Агата Муцениеце со своего бывшего не потребовала на содержание детей ни копейки.

Напомним, еще зимой в дом Прилучных приезжала полиция: якобы Павел поднял руку на жену и не выпускал ее из дома. После Павел засветился в гулянках, в том числе и в родном Новосибирске. В итоге актриса подала на развод. Сможет ли пара наладить общение ради сына и дочери - пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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