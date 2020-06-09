МЧС предупреждает о ливнях и грозах 10 июня в Иркутской области

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:00:50+03:00

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О прекрасной летней погодке пока приходится только мечтать. Увы, прогноз на 10 июня "так себе": по области ожидаются ливни и грозы. В связи с чем МЧС рассылает предупреждение. Особенно осторожными стоит быть путешественникам, так как ливни пройдут ночью в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья.

«Откажитесь от туристических маршрутов в селеопасных районах. Избегайте поездок на дальние расстояния, потому что видимость на дорогах будет плохой. Если нет экстренной необходимости, постарайтесь не покидать помещения, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области».

Кроме того, есть и другие опасности. Например, повреждение линий электропередач, перебои и отключение электроэнергии, образование оползней, возможны подтопления.

Ну а если ливень застал вас в авто, спасатели советуют перестроиться в крайний правый ряд, на обочину и, не прибегая к торможению, остановиться. Затем включить аварийные огни и переждать непогоду.

ИСТОЧНИК KP.RU