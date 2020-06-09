2020-06-09T11:00:50+03:00
Общество

МЧС предупреждает о ливнях и грозах 10 июня в Иркутской области

Спасатели просят жителей Приангарья быть осторожными
Яна ЛИСИНА
Поделиться:
МЧС предупреждает о ливнях и грозах 10 июня в Иркутской области.МЧС предупреждает о ливнях и грозах 10 июня в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

О прекрасной летней погодке пока приходится только мечтать. Увы, прогноз на 10 июня "так себе": по области ожидаются ливни и грозы. В связи с чем МЧС рассылает предупреждение. Особенно осторожными стоит быть путешественникам, так как ливни пройдут ночью в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья.

«Откажитесь от туристических маршрутов в селеопасных районах. Избегайте поездок на дальние расстояния, потому что видимость на дорогах будет плохой. Если нет экстренной необходимости, постарайтесь не покидать помещения, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области».

Кроме того, есть и другие опасности. Например, повреждение линий электропередач, перебои и отключение электроэнергии, образование оползней, возможны подтопления.

Ну а если ливень застал вас в авто, спасатели советуют перестроиться в крайний правый ряд, на обочину и, не прибегая к торможению, остановиться. Затем включить аварийные огни и переждать непогоду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пилотный проект по восстановлению кедровых лесов запустят в Иркутской области
Предприниматель добычей гравия нанес ущерб природе на 33 млн рублей в Иркутской области
Родители заморили голодом четырехмесячных двойняшек
Автопробег пожарной техники пройдет 10 июня в Иркутске
В Иркутске сократили сроки отключения горячей воды
Налетчиков, которые напали на дом предпринимателей из Тайшета, нашли по ДНК
МЧС предупреждает о ливнях и грозах 10 июня в Иркутской области
Звезда «Мажора» Павел Прилучный оплатил долги и на свой развод не придет
«Ростелеком. Экраны» появились в крупном торговом центре Иркутска
СК проводит проверку в комитете городского обустройства администрации Иркутска
Документы от абитуриентов начали принимать в колледжах и техникумах Иркутской области
Сибирячка не удалила мобильный банк с проданного смартфона и лишилась средств