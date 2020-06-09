Автопробег пожарной техники пройдет 10 июня в Иркутске

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:20:14+03:00

Автопробег пожарной техники пройдет по городу Иркутску 10 июня в День пожарной охраны. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В колонне, как современные авто, так и раритетные

Изменить размер текста: A A

Иркутяне смогут посмотреть пожарную технику, причем не в музее, а в самом центре города. Автопробег состоится в День пожарной охраны. Автомобили поедут в 11 часов от поста части № 3, что на улице Марата. А далее машины проследуют по улицам Сурикова, Ленина, Седова, Советской, Декабрьских Событий, Карла Маркса, Ленина. Финиширует колонна в сквере Кирова.

«Иркутяне увидят современные автомобили, а также раритетные автоцистерны, мотоциклы, технику, предназначенную для тушения пожаров в высотных зданиях, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области».

Машины проедут по улицам города с включенными световыми и звуковыми сигналами.

Пожарной охране Иркутской области исполняется 10 июня 206 лет. В 1814 году Иркутск стал третьим городом после Москвы и Петербурга, где появилась профессиональная пожарная охрана.

ИСТОЧНИК KP.RU