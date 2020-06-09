Автопробег пожарной техники пройдет 10 июня в Иркутске
Иркутяне смогут посмотреть пожарную технику, причем не в музее, а в самом центре города. Автопробег состоится в День пожарной охраны. Автомобили поедут в 11 часов от поста части № 3, что на улице Марата. А далее машины проследуют по улицам Сурикова, Ленина, Седова, Советской, Декабрьских Событий, Карла Маркса, Ленина. Финиширует колонна в сквере Кирова.
«Иркутяне увидят современные автомобили, а также раритетные автоцистерны, мотоциклы, технику, предназначенную для тушения пожаров в высотных зданиях, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области».
Машины проедут по улицам города с включенными световыми и звуковыми сигналами.
Пожарной охране Иркутской области исполняется 10 июня 206 лет. В 1814 году Иркутск стал третьим городом после Москвы и Петербурга, где появилась профессиональная пожарная охрана.
ИСТОЧНИК KP.RU